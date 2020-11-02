موسيمانى يحسم مصير صالح جمعة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادى الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي وتوج أمس بالدرع بعد الفوز على طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "موسيماني قرر حسم مصير صالح جمعة حتي يراه فى المباريات المقبلة للفريق فى بطولة كأس مصر للحكم النهائي على مستواه".
 
وأضاف: "مسؤولو الأهلي قرروا فى حالة رحيل صالح جمعة هو تلقي عرض مميز من الناحية المادية إلى جانب أيضًا أحمد الشيخ".

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صالح جمعة الدوري المصري الاهلي

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