وزير الثقافة تكرم فرسان النغم بمهرجان الموسيقى العربية

كرمت وزير الثفافى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية 12 شخصية من فرسان الكلمة والنغم خلال حفل اافتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ29 إ





والمكرمون كالأتي أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، الدكتورة منى عبد الغني ، المطرب علاء عبد الخالق ، المطربة حنان إلى جانب كل من المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، المطرب الكبير ماهر العطار وتسلمه عنه نجله احمد ، فنان الخط العربي مصطفى عمري ، الشاعر الكبير بخيت بيومي الذى القى قصيدة مميزة بمناسبة تكريمه ، بالإضافة إلى عمالقة الموسيقى الكبار الذين تم إهداءهم حفل الافتتاح فى لمسة وفاء تؤكد دورهم الفعال فى إثراء مجال الموسيقى العربية وهم حلمي بكر ، محمد سلطان والدكتور جمال سلامة اللذان تسلما تكريمهما بين الجمهور.