رامز أمير: أتدرب 7 ساعات يوميا على التايكوندو والباركور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان رامز أمير، على حركات الأكش التي قام بها في مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إنه يقوم بالتمرين والتدريب يوميًا حوالى سبع ساعات على رياضات التايكوندو والباركور.

وأشارخلال مداخلة عبر خاصية زووم في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى، والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أنه إنسان رياضى أكثر من كونه ممثل.

ولفت الانتباه إلى أن العمل فى الفن ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالفن وقسم أخر تسويقى، ولكن هناك الكثير لا يعلم هذا الامر، 

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