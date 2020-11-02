"فجأة افترقنا" لتامر حسني تقترب من 10 ملايين مشاهدة في وقت قياسي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
Advertisements

طرح الفنان تامر حسني، قبل أيام قليلة أغنية جديدة حملت اسم "فجأة افترقنا"، وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، حيث اقترب عدد مشاهدتها من 10 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية"فجأة افترقنا"من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، وإشراف سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

كلمات الأغنية
"فجأه افترقنا وفراقنا سرقنا من حضن بعض، بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد، سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد، واللي أنا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه، قلبي اتلخبط في حساباته، متحير مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته، والوحده إحساس ممل، نفسي أقابله وأشوفه تاني لو دقيقة على الأقل كنت بحبه بجد، حتى بعيوبه اللي فيه، يا سنين واخداني وكمان واخداه، من بعده بعاني أكبر معاناة، حكاياته معايا أنا مانستهاش والشوق جوايا ناره مابتهداش".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ 40 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

إصابات بالغة في واقعة انفجار أسطوانة غاز بحدائق المعادي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- رد ناري من الأهلي على محمد فضل بعد إعلانه تحويل كهربا إلى لجنة الانضباط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

01:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف