"فجأة افترقنا" لتامر حسني تقترب من 10 ملايين مشاهدة في وقت قياسي

طرح الفنان تامر حسني، قبل أيام قليلة أغنية جديدة حملت اسم "فجأة افترقنا"، وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، حيث اقترب عدد مشاهدتها من 10 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".









أغنية"فجأة افترقنا"من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، وإشراف سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.





كلمات الأغنية