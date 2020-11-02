رئيس الأوبرا: مهرجان الموسيقى العربية ملحمة فنية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements

توجه مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بدار الأوبرا المصرية، بالشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على دعمها هذا العام لإقامة مهرجان الموسيقى العربية وبذل مجهود كبير بخروجه للنور.

وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، أنه يشكر أيضاً الدكتورة جيهان مرسي مديرة المهرجان متمنياً أن تكون دورة موفقة لأن المهرجان يعتبر ملحمة فنية تشرق كل عام.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.


أخبار تهمك

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل- رد ناري من الأهلي على محمد فضل بعد إعلانه تحويل كهربا إلى لجنة الانضباط

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 13 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 15 ساعة

إصابات بالغة في واقعة انفجار أسطوانة غاز بحدائق المعادي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ 42 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف