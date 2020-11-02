رئيس الأوبرا: مهرجان الموسيقى العربية ملحمة فنية





توجه مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بدار الأوبرا المصرية، بالشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على دعمها هذا العام لإقامة مهرجان الموسيقى العربية وبذل مجهود كبير بخروجه للنور.





وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، أنه يشكر أيضاً الدكتورة جيهان مرسي مديرة المهرجان متمنياً أن تكون دورة موفقة لأن المهرجان يعتبر ملحمة فنية تشرق كل عام.





جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر.







