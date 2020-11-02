مدافع الزمالك السابق: رجاء 2002 أفضل من 2020









تحدث وائل القباني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن فوز نادي الزمالك في لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والاستعدادات للقاء الإياب المقرر له يوم الأربعاء المقبل.





وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يجب على نادي الزمالك التركيز في لقاء الإياب لإن نتيجة الفوز بهدف وحيد هي نتيجة خادعة".



