إصابات بالغة في واقعة انفجار أسطوانة غاز بحدائق المعادي

أصيب شخصان بإصابات بالغة في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار سكني بمنطقة حدائق المعادي وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسماع صوت إنفجار بمنطقة حدائق المعادي، وتم الدفع بالخدمات الأمنية ورجال الدفاع المدني وبالفحص والمعاينة تبين انفجار أسطوانة غاز.





ونتج الحادث عن وقوع إصابات بين الأهالي إثر استنشافهم الغاز، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفيات، وجار العمل على إصلاح الكسر.



