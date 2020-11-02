موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس فى دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





ويدخل مان سيتي المباراة وهو فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى أول جولتين.



