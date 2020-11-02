كاملة أبو ذكري: بعض ممثلي "بـ 100 وش" أصابهم الغرور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements

عبرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"عن استيائها الشديد إزاء بعض تصرفات الممثليين الذي شاركوا في مسلسل "بـ 100 وش"، موضحة أنهم قد أصابهم الغرور.

وكتبت أبو ذكري: "عرفت وًسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الكبير للمسلسل شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقول لكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قال لنا يوسف شاهينً، ده انتم لسه الناس ما تعرفوش أساميكم الحقيقية و بتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها.. الغرور ممكن يقتلكم، و غرور ليه، من أنتم أصلا، كلنا مين أصلا".

وتابعت: "دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".


أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عودة الارتفاع.. "الصحة" تعلن عن بيان الكورونا اليومي

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

منذ ساعة

الزمالك يخطط لضم ثنائي المصري في صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- رد ناري من الأهلي على محمد فضل بعد إعلانه تحويل كهربا إلى لجنة الانضباط

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

منذ ساعتين

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

01:02 ص

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف