كاملة أبو ذكري: بعض ممثلي "بـ 100 وش" أصابهم الغرور

عبرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"عن استيائها الشديد إزاء بعض تصرفات الممثليين الذي شاركوا في مسلسل "بـ 100 وش"، موضحة أنهم قد أصابهم الغرور.





وكتبت أبو ذكري: "عرفت وًسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الكبير للمسلسل شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".





وأضافت: "عايزة أقول لكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قال لنا يوسف شاهينً، ده انتم لسه الناس ما تعرفوش أساميكم الحقيقية و بتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها.. الغرور ممكن يقتلكم، و غرور ليه، من أنتم أصلا، كلنا مين أصلا".





وتابعت: "دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".