رامز أمير يكشف لـ"الإبراشي" سبب قيامه بحركة "فتح الحوض" بمهرجان الجونة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
علق الفنان رامز أمير على حركة فتح الحوض" بمهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إن كل نجوم الأكشن العالميين يقومون بفعل تلك الأشياء على السجادة الحمراء.

وأشار أمير خلال مداخلة عبر خاصية "زووم" مع الإعلامي وائل الإبراشي،  في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى،  إلى أن الجمهور تعجب فقط لصدور مثل هذه الحركات من ممثل مصرى.

يذكر أن رامز أمير، نشر صورة له بحركة "فتح الحوض" على الريد كاربت في ختام الجونة السينمائي، وصورة للنجم العالمى فان دام على السجادة الحمراء بنفس الحركة.

وكتب رامز على الصورة قائلا:"الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملتها  بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، و هفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكش متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور ".

أخبار تهمك

عاجل- رد ناري من الأهلي على محمد فضل بعد إعلانه تحويل كهربا إلى لجنة الانضباط

منذ ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يخطط لضم ثنائي المصري في صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

عودة الارتفاع.. "الصحة" تعلن عن بيان الكورونا اليومي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

01:02 ص

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف