رامز أمير يكشف لـ"الإبراشي" سبب قيامه بحركة "فتح الحوض" بمهرجان الجونة

علق الفنان رامز أمير على حركة فتح الحوض" بمهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إن كل نجوم الأكشن العالميين يقومون بفعل تلك الأشياء على السجادة الحمراء.





وأشار أمير خلال مداخلة عبر خاصية "زووم" مع الإ علامي وائل الإبراشي، في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى، إلى أن الجمهور تعجب فقط لصدور مثل هذه الحركات من ممثل مصرى.



