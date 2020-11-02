رامز أمير يكشف لـ"الإبراشي" سبب قيامه بحركة "فتح الحوض" بمهرجان الجونة
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
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علق الفنان رامز أمير على حركة فتح الحوض" بمهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إن كل نجوم الأكشن العالميين يقومون بفعل تلك الأشياء على السجادة الحمراء.
وأشار أمير خلال مداخلة عبر خاصية "زووم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى، إلى أن الجمهور تعجب فقط لصدور مثل هذه الحركات من ممثل مصرى.
يذكر أن رامز أمير، نشر صورة له بحركة "فتح الحوض" على الريد كاربت في ختام الجونة السينمائي، وصورة للنجم العالمى فان دام على السجادة الحمراء بنفس الحركة.
وكتب رامز على الصورة قائلا:"الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملتها بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، و هفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكش متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور ".