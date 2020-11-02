تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال الفتي الصغير أنسو فاتي، جناح فريق برشلونة يجلس على عرش ترتيب هدافي الليجا الإسباني، برصيد أربعة أهداف، ثم يليه في المرتبة الثانية بالكو ألكاسير، مهاجم فياريال برصيد أربعة أهداف أيضاً.


ويتساوي كل من أنسو فاتي، باكو ألكاسير، لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، بورتو، جناح ريال سوسيداد وميكيل أويارزابال، لاعب خط وسط ريال سوسيداد، برصيد أربعة أهداف لكل لاعب.


وقد توج ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة،بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني للنسخة الماضية، بعدما سجل 25 هدفًا.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد مباريات اليوم كالآتي:-


1 – أنسو فاتي أربعة أهداف

2 – باكو ألكاسير أربعة أهداف

3 – لويس سواريز أربعة أهداف

4 – بورتو أربعة أهداف

5 – ميكيل أويارزابال أربعة أهداف

6 – خوسيه موراليس ثلاثة أهداف

7 – رودريجو مورينو ثلاثة أهداف

8 – فيديريكو فالفيردي ثلاثة أهداف

9 – ياجو أسباس ثلاثة أهداف

10 – جوميز ثلاثة أهداف

11 – كيكي ثلاثة أهداف

12 – نيجريدو هدفين

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