وزير المالية يكشف عن إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مقترحًا جارى مناقشته مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن مكافأة امتحانات المعلمين التي تدفع دفعة واحدة.



وأضاف "معيط" خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن النقاش الدائر الآن مع وزارة التربية والتعليم هو أخذ جزء من هذه المكافاة على تنفق للمعلمين على مدى عدة شهور.



واستكمل وزير المالية قائلًا:"فكرة مطروحة بشأن المكافاة المتعلقة بالامتحانات وبدل ما كانت تصرف دفعه واحدة.. اتكلمنا مع وزير التربية والتعليم وممكن ناخد منها جزء ونصرفها على مدى الشهور".



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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.



ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:



1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 20/20/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.



5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.





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ثار الممثل المصري الشاب رامز أمير حالة من الجدل، وذلك بعدما استعرض لياقته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، الأمر الذي تسبب في انتقاد رواد التواصل الاجتماعي له.



وقام رامز بالرد على منتقديه بصورة له من مهرجان الجونة وبجانبها صورة للنجم العالمي جون- كلود فان دام، وهو على السجادة الحمراء ويؤدي حركات الأكشن، وقال "الصورة دي هى ردي الوحيد على كل اللي مش عاجبه اللي أنا عملته".



وتواصل "الفجر الفني" مع "وليد التلباني" مدير أعمال النجم العالمي فان دام، وقال لنا في تصريح خاص: لست ضد ما فعله رامز على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، ولكني أعترض على مقارنة نفسه بفان دام.



وأكد: "رامز ليس لديه حضور، ومينفعش حد يعمل حركات شقلباظ واستعراض وحركات وجهة بها جمود لاتتغير، فهو يفتقد لعنصر الجذب ولكن فاندام يمتلك كل هذه العناصر والمقومات".



وكان التلباني قد علق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: مش أي حد بيتمرن وفتح حوض وللا عمل شقلباظ يقارن نفسه بچون-كلود ڤان دام!، ڤان دام حاصل على بطولات فنون قتاليه داخلين على 100 بطولة وهو لسه في بداية العشرينات + الأهم من كده موهوب كممثل وعنده گاريزما كنجم. حتى سكوت أدكينز "بويكا" ما وصلش لربع اللي ڤان دام وصل له. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.

