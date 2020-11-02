نجم الزمالك السابق: تواجد هذا اللاعب أمام الرجاء مهم
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:27 ص
محمد جمال
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تحدث عبداللطيف الدوماني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن الخط الدفاعي لنادي ميت عقبة قبل مواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبداللطيف الدوماني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يمتلك خط دفاع قوي ولكن محمود الونش هو أفضل مدافع في الزمالك وأفضل أيضًا من محمود علاء وهذا لا يقلل من الأخير".
وتابع: "أتمنى أن يلحق الونش بلقاء الرجاء فتواجده ضروري للغاية في تلك المباراة المهمة".
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