فضل: لم أجد رد فعل من الأهلي تجاه كهربا.. ولجنة الانضمام ستصدر قرارها اليوم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قام بإحالة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى لجنة الانضباط بعد دخوله في مشادة معه أثناء تتويج الأحمر بدرع الدوري، أول أمس السبت.

وأشار إلى أن لجنة الانضباط ستقوم بعقد اجتماع اليوم الإثنين، لبحث أزمة اشتباكه مع محمود كهربا، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.

وكشف عن حديث جمعه برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، قائلا، "بعدما تحدثت معه كنت أتوقع أن يكون هناك رد فعل.

وتوجه بالشكر إلى  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحاته التي أدلى بها على خلفية الواقعة، موضحا أنه حول ملف الواقعة إلى لجنة الانضباط وهيّ من ستتخد القرار.

كما أثنى على جماهير الأهلي، وقال، " أنتم فوق رأسي، لكن أنا مسئول ومجلس الجبلاية يتخذ القرارات بعيدًا عن الانحياز سواء لصالح الأهلي أو الزمالك".

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي أقيمت مساء أمس السبت شهدت مشادة كلامية واشتباك بالأيدي بين محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد فضل خلال مراسم تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخ القلعة الحمراء.

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