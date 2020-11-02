طبيب يحذر من الكلام بصوت مرتفع: "يزيد من احتمالية الإصابة بكورونا" (فيديو)
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الاسبق، إن فيروس كورونا ينشط شتاءً ويقل صيفًا، لافتَا إلى أن التوقعات تشير ارتفاع الإصابات المرحلة المقبلة بسبب الشتاء، ولذلك هناك ضرورة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بصورة كبيرة، خاصة ارتداء الكمامة.
وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن غسيل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة أمر ليس صعبًا، معقبًا: "لو أنا غسلت أيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية فيروس كورونا ينتهي".
ولفت إلى أن الخط الأول للدفع عن فيروس كورونا هو ارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة خفض الصوت أثناء الكلام، معقبًا: "لما تتكلم بصوت عالي الرزاز هينتقل مسافة أطول، وبالتالي نسبة الإصابة ترتفع".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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