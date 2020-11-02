صراع طنطا والنصر على ضم أحمد وائل لاعب السويس السابق

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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تتصارع أندية الممتاز ب من أجل الحصول على خدمات اللاعب أحمد وائل مهاجم منتخب السويس السابق، ويعد أبرزها كل من طنطا و النصر القاهرة.


وقد انضم " أحمد وائل " لمنتخب السويس الموسم الماضى في تواجد تامر مصطفي المدير الفنى السابق لمنتخب السويس والذي رشحه للانضمام للفريق بعد تألقه مع نادى كهرباء طلخا احد أندية القسم الثالث.

وخرج احمد وائل من قائمة منتخب السويس بعد انتهاء عقدة مع النادي، و يتبقي بعض الخطوط للانضمام لاحد أندية الدورى الممتاز ب.

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