سولشاير يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد من أرسنال في الدوري الإنجليزي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على هزيمة فريقه أمام أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أرسنال بهدف نظيف، سجله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، من ركلة جزاء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "هذه هي كرة القدم، لحظات صعود وهبوط، لم نقدم أداءً جيدًا خاصة في الشوط الأول، هذا ما يتعين علينا معالجته لأننا نعرف أن هؤلاء الأولاد يمكن أن يكونوا جيدين للغاية".

وتابع: "كنا نعلم أننا سنخوض مباراة كبيرة أمام آرسنال، وللأسف في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد بدرجة كافية".

وأضاف: "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، ولم يكن علينا أبدًا الدفاع كثيرًا، ولكن عندما اضطررنا لذلك، كنا بطيئين للغاية وبوجبا منحهم ركلة الجزاء".

وواصل: "كان بيليرين يبتعد بالكرة عن المرمى، لم يكن هناك حاجة للدخول على الكرة، لم يلمسه بوجبا بشكل كبير، لكنها على الأرجح ركلة جزاء".

وأكمل: "كان على بوجبا أن يظل واقفًا على قدميه، هو يعرف أنها ركلة جزاء سهلة مثل تلك التي كاد أن يحصل عليها ماتيتش".

وأكد: "لقد حدثت لنا الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث بشكل خاطئ في إحدى المباريات، اليوم لم نحقق ما نأمله".

وأتم: "الآخرون هم من يحكمون على ما إذا كنا نحرز تقدمًا أم لا، علينا مواصلة العمل ولدينا فرصة جديدة يوم السبت أمام إيفرتون".

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