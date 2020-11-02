نسرين طافش تخطف الأنظار بصورتها مع الأرجوحة

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نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.



حيث ظهرت نسرين في مقطع فيديو قصير وهي تتأرجح في أرجوحة، وعلقت قائلة :"الأرض فيها موسيقى لمن يستمع".



من جانبهم، أعرب متابعوا الفنانة نسرين طافش عن محبتهم لإطلالتها والصور التي نشرتها وكذلك الفيديو، ووجهوا لها تحيات كثيرة، وأكدوا على حبهم الدائم لها، وقالوا إنها تبدو جميلة كعادتها، وتمنوا لها أن تبقى سعيدة طوال حياتها، كذلك أرفقوا تعليقاتهم بالكثير من القلوب الحمر.



وكان من بين التعليقات "بحبك كتير"، "قلبي نسرينو"، "عسل"، "القمر"، "العشق".



يذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وحظيت إطلالاتها باعجاب الجمهور.