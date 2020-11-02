متخصص في الشأن التركي يكشف تاريخ الرسوم المسيئة للأنبياء في صحف "أردوغان"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال محمد مصطفى، الخبير في الشأن التركي، إن الإساءة للأنبياء والأديان في الصحف التركية أمر متعارف عليه ويكاد يكون أمر متلاصق للحكومات التركية المتعاقبة، مشيرًا إلى أن الأمر الأخطر من ذلك هو النهج الذى يتبناه التركى رجب طيب أدروغان والمتمثل في نظرية الاحتلال العاطفى.

وأوضح "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نظرية الاحتلال العاطفى صاغها أحمد داوود أغلو وقدمها لـ رجب طيب أردوغان عقب وصوله للحكم للسيطرة على دول الجوار العربى على خلفية إسلامية، معقبًا:"النظرية تستخدم البعد الدينى من أجل أن يدغدع عواطف المسلمين بحجة أنه يقود العالم الإسلامي وأنه الزعيم الأكثر غيرة على الإسلام والرسول".

وأكد "مصطفى"، أن أدروغان يستخدم ويتاجر بورقة لا يمكن لمسلم غيور على دينه ونبيه أن يستخدمها، وذلك شيء في منتهى الوضاعة، كونها تعمل على توظيف السياسة في البعد الدينى الإسلامي، متابعًا:" اردوغان يصور نفسه لبريطانيا وأمريكا أنه الوكيل الرسمي القادر على حماية مصالحهما في الشرق الأوسط ووسط آسيا".


وأكدت نقابة السادة الأشراف، أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت رسالة ربانية لإتمام مكارم الأخلاق.

وأوضحت نقابة الأشراف، خلال الرسالة الثانية لحملة " نبي الرحمة"، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يٌعرف في الإسلام وقبله بصفتي الصدق والأمانة، ولا يمكن لأى بشر على وجه الأرض فى عهده أو قبل نزول الوحي عليه، أن ينكر تلك الصفتان على نبي الله.

وأشارت نقابة الأشراف، إلى أن هرقل عظيم الروم قال عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، "استحالة كذبه على الله لأنّه لم يكذب على الناس قطّ" وهذه شهادته من عدوه.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان أصدق الناس في كلامه ولم يكذب على أحد قط، ويقول ابن القيّم "أصدق الناس لهجة هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط دع شهادة أوليائه كلّهم له به، فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم وأهل الكتاب منهم، وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرةٍ ولا كبيرة".

وأكدت أن النبي صلى الله عوآله وصحبه وسلم، اتصف بالأمانة في جميع أُمور حياته، وأطلق عليه قومه لقب الأمين قبل بعثت، وكان الحُكم بين قبائل قريش حينما اختصموا في وضع الحجر الأسود، كما أن زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كان لأمانته.

ومن أمانته بعد البعثة تبليغه للرسالة التي كلّفه الله تعالى بها كاملة وتحمل التعب والمشقة في سبيل تبليغ الرسالة.
وأطلقت نقابة السادةالأشراف، حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

وقال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن حملة "نبي الرحمة" ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين، في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول وأخلاقه وتعاليمه الكريمة التى نقلها لنا صحابته الكرام فى السيرة النبوية أو من خلال الأحاديث الشريفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا الفجر اردوغان

أخبار تهمك

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ يوم

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ يوم

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم يكشف نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس (فيديو)

منذ 41 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إلغاء العام الدراسي بسبب كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 20 ساعة

تتويج نسمة عطا الله بلقب ملكة جمال مصر 2020

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 20 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

12:41 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف