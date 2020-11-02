طارق شوقي: العام الدراسي هيكمل في كل الأحوال (فيديو)

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة إلغاء العام الدراسي الحالي، قائلًا "الحمد لله الأمور بخير والموقف مستقر، ولا داعي للشائعات والأكاذيب بشأن منظومة التعليم خلال الفترة الحالية".



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "لدينا استعدادات متكاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المدارس، ومستعدين ومطمئنين للتعامل مع أي ظروف طارئة".



وأضاف " نسب الإصابة لا تتعدى 2 في المليون ليس بين الطلبة فقط ولكن لجميع العاملين في المنشآت التعليمية، وفي كل الأحوال سيتم استكمال العام الدراسي سواء بالنظام الحالي أو عن طريق القنوات التلفزيونية والمنصات الالكترونية التي تشتمل على محتوى رقمي بالعربي والانجليزي والفرنسي".



وتابع "امتحانات النقل ستتم بالشكل التقليدي لها، مسألة إلغائها واستبدالها بالأبحاث تتحدد وفق للظروف المستجدة وهذا القرار سيكون قرار حكومي، ولكن لابد أن نطمئن أن الأعداد الحالية للفيروس مقارنة بالدولة الأوروبية ليست مفزعة، فالأمور مستتبة وتحت السيطرة".



وفي تصريحات سابقة أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، قائلًا "طال انتظاره".



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية إن هذا القانون عبارة عن حزم مالية يستفيد منها ما يقرب من 2.1 مليون من المعلمين في التعليم العام والأزهري ومعاونيهم بمبلغ يقدر بـ6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء المالية.



وأشار إلى أن الزيادة الشهرية للمعلم المساعد تصل إلى 390 جنيه، و630 جنيه لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يقدر بـ250 جنيه بمعنى أن لو كبير المعلمين يعمل مديرًا لمدرسة فالزيادة ستكون 830 جنيه.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن القانون يضم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية سيتم دعمه من قبل خزانة الدولة بنصف مليار جنيه، وبعدها سيتم العمل على تنمية موارده سواء من الهبات أو التبرعات دون اقتطاع أي جزء من رواتب المعلمين لصالحه.



ومن ناحية أخرى لفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على وضع مجموعة من الإجراءات الملزمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدارس الدولية أو الخاصة، مستطردًا "يتم البحث عن طريقة مناسبة لتنظيم مسألة مصاريف الخدمة التعليمية في هذه المدارس بوضع مسطرة تعطي لأولياء الأمور خدمة ترضاها الوزارة بأسعار غير مبالغ فيها وفي نفس الوقت تلزم ولي الأمر بدفع المصروفات المتفق عليها، وكذلك تنظيم مرتبات المعلمين بهذه المدارس بوضع حد أدنى وأقصى لها".