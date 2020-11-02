وزيرة الصحة تكشف آخر تفاصيل لقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنها حصلت على جرعتين من اللقاح الصيني التي تجرى حوله تجارب في مصر، مشيرة إلى أنها شاركت في التجارب لرغبتها في التضامن في هذه التجربة، ولتعطي رسالة طمأنينة للمواطن.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين عند حصولها على الجرعة الأولى، وهى أعراض متوقعة، وعند حصولها على الجرعة الثانية ارتفعت الحرارة يوم واحد فقط.





وأكدت أن الـ 45 ألف مبحوث الذين شاركوا في التجارب بمصر وغيرها من الدول المشاركة لم يرصد عليهم أي أعراض، منوها بأن بعض الدول أتاحت تصنيع اللقاح بغرض الطوارىء، منوهة بأن مصر تتعاون مع الصين في 3 لقاحات، لافتة إلى أنه بمجرد أن يتم الموافقة على أحد هذه التطعيمات ستحصل مصر على حصتها، وهناك احتمالية أن نصنعه في مصر.



