عاجل- رد ناري من الأهلي على محمد فضل بعد إعلانه تحويل كهربا إلى لجنة الانضباط

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التصريحات التي أطلقها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري وقيامه بتقدم مذكرة إلى لجنة الانضباط ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج "الماتش"  :"ماذا سيتم العرض على لجنة الانضباط هل شريط المباراة؟ الأمور أمام اللجنة وأمام الجميع

وأضاف :"تحدثت مع محمود كهربا وقام بشرح الأمر كله واللاعب لم يقم بأي شيء نهائيا".

وزاد :"قمنا بالتحقيق في هذا الأمر وشاهدت اللقطة في أكثر من 14 مرة ولم أجد أي خطأ من اللاعب".

وتابع :"عندما أحترمك فلا بد أن تحترمني فإذا كان محمد فضل يمثل اتحاد الكرة فكهربا يمثل النادي الأهلي".

وواصل :"لا يجوز لمحمد فضل أن يقوم بشد محمود كهربا بهذه الطريقة".

وأشار :"أساس الموضوع هو عدم قيام محمود كهربا بإلقاء السلام على محمود "كهربا".

وأوضح :"فضل قال لكهربا بأنه قليل الأدب، وهذا أمر لا يصح لمجرد أنه لم يقم بالسلام عليه".

وزاد :"محمد فضل أحد أبناء النادي الأهلي، لكن لو الأمر تطور فسنذهب إلى لجنة الانضباط التي ستستشهد بطرفين هما شهود العيان وشريط الفيديو".

وأردف :"الكابتن محمود الخطيب لن ينتظرني أو ينتظر أي أحد لكي يقوم بمعاقبة كهربا إذا فعل شيء".


وأكمل :"المسؤول لا يكون دائما على حق، وأنا لن أعاقب كهربا بجنيه واحد على شيء لم يفعله".

وواصل :"طالما الأمر وصل إلى لجنة الانضباط فكل شخص يتحمل هذا الخطأ.. والله لا أعاقب لاعب لم يقم بشيء".

واستطرد :"نحن أشادنا واحترمنا باتحاد الكرة.. هل الاحترام متبادل أم من جهة واحدة، أتمنى أن يكون متبادل وليس من جهة واحدة".

وزاد :"الأهلي سيتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد فيما حدث مع كهربا.

وأتم حديثه :"محمد فضل هو المتسبب فيما حدث مع كهربا وإيقافه في السوبر.

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