محافظ البحر الأحمر يناشد الموطنين عدم السفر: السيول قوية

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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السيول تسببت في غلق طريق الغردقة – الزعفرانة في الاتجاهين.



وأوضح حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن سيول البحر الأحمر قوية جدا وبدأت من الكيلو 60 وتسببت في جرف أتوبيس ركاب كانت متوجه إلى الغردقة ويقل 25 راكبا، فضلا عن جرف أتوبيس آخر في الاتجاه العكسي.



وأشار إلى أنه تم إجلاء ركاب الأتوبيسين وتوفير سيارات لإيصالهم إلى جهاتهم، مشيرا إلى انه من المتوقع ازدياد السيول ليل اليوم وغدا.



وناشد المواطنين بعدم التحرك اليوم نظرا لصعوبة التنقل في ظل السيول حتى تتحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى غلق طريق الشيخ فضل تجاه المنيا، وطريق سفاجا بني سويف، وطريق القصير – قفط.



وأكد أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي وصلتنا منذ 4 أيام.



وفي وقت سابق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد عن بعد، إننا مازلنا في فصل الخريف، وبدأت التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض عدة مناطق للأمطار اليوم وغدا، والهيئة أعدت خرائط جوية لتحديد هذه المناطق.



وأشارت "إيمان"، إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح، ومن المفترض أن تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.



ونوهت بأن اليوم سنشهد فرص أمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل رأس غارب، والزعفرانة، والغردقة، وقنا، وسفاجا، حيث قد تتعرض هذه المناطق لأمطار رعدية قد تؤدي إلى اغلاق بعض الطرق.



ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 25 درجة بنهاية الأسبوع، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي تغيرات تشهدها حالة الطقس.



وعن احتمالية سقوط أمطار في يوم مباراة "الزمالك – الرجاء"، أوضحت أنه قبل المباراة بيوم أو يومين سيعلنوا عن حالة الطقس خلال المباراة.



وهذا بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21

دمياط العظمى 27 والصغرى 21

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 18

السويس العظمى 29 والصغرى 20

العريش العظمى 27 والصغرى 21

طابا العظمى 28 والصغرى 19

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22

الفيوم العظمى 29 والصغرى 18

بني سويف العظمى 29 الصغرى 19



