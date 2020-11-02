بشرى سارة من وزير التعليم لـ المعلمين والمعلمات

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أنه سعيد بإقرار البرلمان قانون زيادة رواتب المعلمين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كلفه بهذا القانون في 16 سبتمبر، وكنا نسابق الزمن لإقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد في البرلمان.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "أشكر وزير المالية ومجلس الوزراء، لاننا وعدنا السادة المعلمين بزيادة رواتبهم في يناير، والحمد لله أوفينا".



وتابع: "لا يوجد تعليم جيد بدون معلم جيد، ونحاول كلما أتيحت الفرصة تحسين دخل المعلمين، واتفقت مع وزير المالية على آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات للمعملين، وهذه الآلية تعتمد على صرف 50% من المكافأة موزعة على الشهور المتعاقبة على مدار السنة".



وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".



جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.



ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".