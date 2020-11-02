بشرى سارة من وزير التعليم لـ المعلمين والمعلمات
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أنه سعيد بإقرار البرلمان قانون زيادة رواتب المعلمين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كلفه بهذا القانون في 16 سبتمبر، وكنا نسابق الزمن لإقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد في البرلمان.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "أشكر وزير المالية ومجلس الوزراء، لاننا وعدنا السادة المعلمين بزيادة رواتبهم في يناير، والحمد لله أوفينا".
وتابع: "لا يوجد تعليم جيد بدون معلم جيد، ونحاول كلما أتيحت الفرصة تحسين دخل المعلمين، واتفقت مع وزير المالية على آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات للمعملين، وهذه الآلية تعتمد على صرف 50% من المكافأة موزعة على الشهور المتعاقبة على مدار السنة".
وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".
جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.
ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "أشكر وزير المالية ومجلس الوزراء، لاننا وعدنا السادة المعلمين بزيادة رواتبهم في يناير، والحمد لله أوفينا".
وتابع: "لا يوجد تعليم جيد بدون معلم جيد، ونحاول كلما أتيحت الفرصة تحسين دخل المعلمين، واتفقت مع وزير المالية على آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات للمعملين، وهذه الآلية تعتمد على صرف 50% من المكافأة موزعة على الشهور المتعاقبة على مدار السنة".
وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".
جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.
ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".