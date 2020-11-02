عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

سمع أهالي منطقة حدائق المعادي، بمحافظة القاهرة، دوي انفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وتبين أنه انفجار أسطوانة غاز.





وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسماع صوت إنفجار بمنطقة حدائق المعادي، وتم الدفع بالخدمات الأمنية ورجال الدفاع المدني وبالفحص والمعاينة تبين انفجار اسطوانة غاز.





ونتج الحادث عن وقوع إصابات بين الأهالي إثر استنشافهم الغاز، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفيات، وجار العمل على إصلاح الكسر.



