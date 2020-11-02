وزير التعليم يكشف نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس (فيديو)
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن الحالة مطمئنة في المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 في المليون.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة فيها، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.
وتابع: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".
وواصل: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا محدودة ومفيش أي داعي للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة احنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".
وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".
جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.
ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".
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