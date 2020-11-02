وزير التعليم يكشف نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن الحالة مطمئنة في المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 في المليون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة فيها، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.

وتابع: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".

وواصل: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا محدودة ومفيش أي داعي للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة احنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".

جاء ذلك تعقيبا على ما تردد بشأن تدنى رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، حيث وجه الدكتور على عبد العال، حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قائلا: "المجلس هيفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم، لن نترك التعليم الخاص كل واحد بمزاجه"، لافتا إلى أن المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ كبيرة من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن تدنى رواتب المعلمين ينعكس على جودة العملية التعليمية، معربا عن ثقته فى الوزير طارق شوقى فى حل تلك الأزمة.

ومن ناحيته أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القضايا الخاصة بالمدارس الخاصة على مائدة البحث داخل الوزارة، مضيفا: "وسنصل إلى قرار يعلى من شأن المعلم قبل نهاية العام، وهناك أخبار كويسة خلال الـ4 أو 5 أسابيع القادمة بخصوص المصروفات الدراسية والمعلمين والتعامل مع أولياء الأمور".

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