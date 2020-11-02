جمعية أصحاب المدارس الخاصة: التحويل حال عدم سداد المصروفات لصالح أولياء الأمور (فيديو)

قال أحمد الخطيب، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن قرار تحويل الطالب في حالة عدم سداد المصروفات المدرسية هو قرار وزاري لا دخل للمدارس الخاصة فيه، مؤكدًا أن هذا القرار يصب في مصلحة ولي الأمر وليس المدارس.





وقال "الخطيب" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "كان عندنا مشكلة السنة الماضية كملت بمشكلة أكبر مع بداية هذا العام وهو أن نسبة كبيرة من أولياء الأمور لم تسدد مصروفات العام الدراسي الثاني بسبب جائحة كورونا، والبعض استمر معه بعدم سداد مصروفات هذا العام خوفًا من عودة الغلق".





وأضاف "هذا القرار يصب في مصلحة ولي الأمر لأنه يعطي أولياء الأمور مهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل لسداد المصروفات، وقبل ذلك كان لابد من دفع 60% من المصروفات بالنسبة للطلبة قبل دخولهم للعام الدراسي الجديد، على أن يستكمل الـ40% كقسط ثاني، وهذه المشكلة اختلفت من مدرسة إلى أخرى حسب الحي التي تواجدت فيه المدرسة ووصلت نسبة الطلبة الذين لم يسددوا المصروفات إلى 50% في عدد من المدارس في المناطق الشعبية".





وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدافع الرئيسي لإصدار مجموعة من الإجراءات المنظمة لمسألة دفع المصروفات في المدارس الخاصة والدولية هو الحفاظ على الطلبة بعيدا عن قرارات يتخذها الكبار سواء أولياء الأمور أو إدارة المدرسة أو الوزارة.





وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "هذه الخلافات لا يتحمل وزرها الطلاب، أما الباقي عبارة عن تفاصيل إدارية تلزم من لم يدفع المتأخرات عن الأعوام السابقة بتسديدها قبل 15 نوفمبر وإلا سيتم تحويله تلقائيًا إلى مدرسة حكومية".





وتابع "أما عن أول قسط لمصروفات العام الحالي فينتهي في 30-11 وسيكون هناك مهلتين كل منها 15 يوم أي بعد 30-12 سيكون هناك تحويل مباشر لمدرسة حكومية، وهذه الإجراءات محاولة لتنظيم علاقة تحولت إلى فوضى ومنازعات بين الكبار يتحمل تبعاتها الطلاب فكان لابد من وضوع قواعد ضرورية".





وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس، مستطردًا "لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك، وسيتم مناقشة كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".



