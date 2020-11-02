الشاب فضيل يدعو إلى الإيجابية في زمن "كورونا" بأحدث أغانيه "سمايل" (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أصدر نجم الراي الشاب فضيل الملقب بأمير الراي عمل فني جديد بعنوان «smile» عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات «يوتيوب» وعلى كافة المنصات الموسيقية.

العمل الجديد يحمل الكثير من الإيجابية، لضخ منسوب فائق من الأمل في غد أفضل، خاصة في ظل الظروف الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا.

أغنية «smile» دعوة للابتسامة في وجه الحياة، تعاون خلالها فضيل مع سمير موجاري على مستوى كتابة الكلمات، ورشيد محمد علي في التوزيع الموسيقي، فيـما صور الفيديو كليب بطنجة تحت إدارة المخرج حسن الكرفتي.

وحققت أخر أعمال الشاب فضيل “إيستوار شابة”، التي طرحها قبل شهر، نجاحا كبيرا، إذ حققت نسب مشاهدة مهمة، وطرحها تكريما وتقديرا للفنان الجزائري الشهير الشيخ المازوزي، أحد رواد فن الراي خلال فترة الثمانينات.

من جهة أخرى، يستعد "أمير الراي"، لولوج عالم التمثيل، من خلال عمل درامي سيجمعه مع وجوه تلفزيونية مغربية، ينتظر أن يشرع في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرتقب أن يقدم الشاب فضيل، في الأسابيع المقبلة، عملا مشتركا "ديو" مع فنانة جزائرية، وعمل مشترك "ديو" آخر مع فنان مغربي.


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