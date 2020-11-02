شيما هلالي تستعد لطرح أغنية عراقية جديدة بعنوان "العصبي"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد النجمة التونسية شيما هلالي، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "العصبي" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

تحمل أغنية "العصبي" اللهجة العراقية، من كلمات قصي باسل والحان الفنان العراقي محمود التركي، واشراف حسن طالب.

وانتهت شيما هلالي من تصوير أغنية "العصبي" قبل أسابيع قليلة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج العراقي علاء الأنصاري.

وكانت شركة روتانا قد طرحت برومو كليب أغنية "العصبي" تمهيداً لصدورها يوم الأربعاء القادم عبر قناتها على اليوتيوب.

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