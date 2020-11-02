رضا عبد العال: نجم بيراميدز الأنسب للزمالك





وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، نصيحة لمسؤولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع لاعب خط وسط ومدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أفضل بديل لطارق حامد فى خط الوسط هو نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، إلى جانب ضرورة التعاقد مع مدافع مميز، ومن ثم يرحل محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات".

وأضاف: "عبد الله بكري لا يليق بمستوي الزمالك على الإطلاق، ورجب بكار سنه كبير لا يصلح للفريق الأبيض خلال الوقت الحالي".



