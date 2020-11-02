وزيرة الصحة: 85% من مصابي كورونا يتم عزلهم منزليا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا ويتم حجزها في المستشفيات هي الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، وتحتاج لرعاية خاصة بالمستشفى.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 85% من الحالات المصابة بكورونا يتم عزلها في المنزل، مضيفة أن الزيادة في أعداد مصابي كورونا طفيفة، ومتوقعة، لافتة إلى أن مصر شاركت في بحث تضامني لتحديد أفضل بروتكول علاجي للحالات الشديدة.





وأضافت أن كل العلاجات التي تستخدمها مصر وهى 4 أنواع من العقارات، لافتة إلى أن مصر قامت بتجديد بروتكول العلاج وأدخلت أنواع جديدة.



