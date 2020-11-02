تفاصيل فيلم ممنوع عرضه يجمع بين شون كونري وسعاد حسني

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
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توفي الممثل الاسكتلندي شون كونري، صاحب شخصية جيمس بوند الشهير، قبل يومين بمرض الزهايمر والذي ما لا يعلمه الكثير من معجبيه أنه شارك الفنانة المصرية، سعاد حسني، فيلما قبل أكثر من 30 عاما.

الفيلم يحمل اسم "أفغانستان لماذا؟"، وهو من إنتاج عام 1986، وظل حبيس رفوف المركز السينمائي المغربي، ويشارك في بطولته ممثلين عرب وعالميين وأجانب، منهم الممثلة اليونانية، إرين باباس، وسعاد حسني وشون كونري والفنان المصري الراحل، عبد الله غيث.

وقام بإخراج الفيلم، عبد الله المصباحي، الذي صرح في يونيو/حزيران 2013 أن فيلمه أصبح جاهزا للعرض في الصالات المغربية.

وتابع المصباحي وقتها أنه أدخل تعديلات جوهرية على أحداث الفيلم ليكون مواكبا للتغيرات الجديدة التي شهدها العالم منذ تلك الفترة إلى الآن، موضحا أنه أضاف مشاهد جديدة تتعلق بحركة "طالبان" وظهور زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وما جرى في سجن غوانتانامو، في محاولة لربط الماضي والحاضر، بحسب قوله.

ويروي فيلم "أفغانستان لماذا؟" فترة وجود السوفييت في أفغانستان، بصورة قال عنها المخرج عبد الله المصباحي أن "فيها خليطا بين الواقع والرمز".

وتجسد سعاد حسني في أحداث الفيلم دور فتاة أفغانية.

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