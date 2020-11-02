أحمد موسى: الجزيرة ارتكبت جريمة بحق الدين وجملت صورة ماكرون (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن خلاف تركيا مع فرنسا سياسي في المقام الأول.

وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات قاسية على أردوغان بعد إهانته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».

وأضاف «ندافع عن ديننا ورسولنا أكتر من أردوغان 100 مرة، الرئيس السيسي أول رئيس عربي يتحدث عن أزمة الرسوم المسيئة، لكن مصر ضد خطاب الإرهاب في نفس الوقت»، مردفا «قناة الجزيرة كانت تتبنى حملة لمقاطعة فرنسا، بالرغم من أن رجل تميم يمتلك نادي باريس سان جيرمان».

وأكمل «قطر من أكبر الدول التي تمتلك استثمارات في فرنسا»، متابعا «أردوغان يطالب بإحلال المنتجات التركية بدلا من الفرنسية، يعني ظهرت اللعبة».

وأردف «ماكرون أساء للإسلام ونحن ضد أي إساءة وقمنا بالرد هذه الإساءات أكثر من أي طرف»، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية استضافت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحسين صورته، يعني حملة الجزيرة كانت سياسية وليس دفاعا عن النبي كما ادعت.

وأكد أن ظهور ماكرون على قناة الجزيرة لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة تميم قائلا: «ماكرون لم يعتذر، الجزيرة ارتكبت جريمة، متتكلمش عن دين وأخلاقيات تاني». 

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