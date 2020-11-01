موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، إستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار، حتى نهاية الموسم الجاري.


وأكد بيتسو، على رغبته في عودة صلاح محسن لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.


ويأتي ذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.


وأبدى الفريق السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات محسن بصفة نهائية باعتباره واحد من العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.

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