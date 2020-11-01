الحكومة البريطانية تحسم مصير البريميرليج

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت عن مصير الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودة تفشي وباء كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في البلاد مؤخرًا.





وأفادت التقارير الصحفية بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني شدد في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام على إستمرار الرياضات المحترفة خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري بما فيها الدوري الممتاز.





وألمحت التقارير الصحفية أن الحكومة البريطانية قررت تطبيق إغلاق جزئي جديد لإنجلترا لمدة أربعة أسابيع وذلك من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا ولكن ذلك لن يؤثر على بطولة الدوري الإنجليزي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الدوريات الأوروبية والعالمية كانت قد توقفت الموسم الماضي لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في حين قررت بعض الدوريات إلغاء الموسم في وقت مبكر.