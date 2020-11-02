محافظ البحر الأحمر: "لا يوجد إصابات بسبب الأمطار.. والأمور مرت على خير"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن الإنذار المبكر من قبل هيئة الأرصاد الجوية، بشأن الأمطار الغزيرة المتوقعة، مكن المحافظة من نشر التمركزات والآليات المعنية بالتعامل مع أية سلبيات قد تنجم، مشيرًا إلى المحافظة تمكنت من إخلاء الطرق المتعطلة من المارة ونقلهم إلى مكان آمن، معقبًا: "لا يوجد ولا إصابة والأمور مرت على خير".

وأضاف "حفنى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن موجة الطقس السئ كان متوقع لها تأتى من الجنوب وبالفعل بدأت في حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير مروًا بسفاجا، حيث أنها بدأت امطار بسيطة على المحور الجنوبى وارتفعت تدريجيًا بعد ذلك، ما أدى إلى غلق طريقى "سوهاج – سفاجا"، و"القصير فقط"، بالكامل، متابعًا: "مازالت هذه الطرق مغلة وجارى العمل على إصلاح التلفيات بها".

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد عن بعد، إننا مازلنا في فصل الخريف، وبدأت التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض عدة مناطق للأمطار اليوم وغدا، والهيئة أعدت خرائط جوية لتحديد هذه المناطق.

وأشارت "إيمان"، إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح، ومن المفترض أن تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

ونوهت بأن اليوم سنشهد فرص أمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل رأس غارب، والزعفرانة، والغردقة، وقنا، وسفاجا، حيث قد تتعرض هذه المناطق لأمطار رعدية قد تؤدي إلى اغلاق بعض الطرق.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 25 درجة بنهاية الأسبوع، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي تغيرات تشهدها حالة الطقس.

وعن احتمالية سقوط أمطار في يوم مباراة "الزمالك – الرجاء"، أوضحت أنه قبل المباراة بيوم أو يومين سيعلنوا عن حالة الطقس خلال المباراة.

وهذا بيان بدرجات الحرارة:
القاهرة العظمى 28 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21
مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16
بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21
دمياط العظمى 27 والصغرى 21
الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 18
السويس العظمى 29 والصغرى 20
العريش العظمى 27 والصغرى 21
طابا العظمى 28 والصغرى 19
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25
الغردقة العظمى 32 والصغرى 22
الفيوم العظمى 29 والصغرى 18
بني سويف العظمى 29 الصغرى 19


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