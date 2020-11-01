محمد يوسف يكشف عن صفقات البنك الأهلي الجديدة

Advertisements





يعقد نادي البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني محمد يوسف، مؤتمر صحفي ظهر الاثنين للاعلان عن عدد من الصفقات الجديدة، استعدادا للدوري الممتاز.



حيث سيضم فريق البنك الأهلي عدد من الصفقات الجديدة لدعم صفوفه قبل بداية الموسم المقبل .



وخاض الفريق، ثلاث مباريات ودية منهم مبارتان المعادي، فاز في الأولي بهدف احرزه اللاعب علي صابر ،وفاز في الثانية بثلاث اهداف عن طريق أحمد عمر ،ولاندري وتعادل مع بورتو بهدفين لمثلهما احرزهما حماده جلال، ولاندري.





يذكر ان البنك الأهلي، صعد حديثاً للدوري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تصدرة المجموعة الأولى من منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.