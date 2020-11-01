ريال سوسييداد يسحق سلتا فيجو برباعية ويستعيد صدارة الليجا

حقق فريق ريال سوسييداد فوز كبير مستحق على مضيفه سلتا فيجو اليوم الدحد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثامنة للمسابقة واستعاد صدارة ترتيب الدوري الإسباني.









وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال بيتيس على ضيفه إلتشي 3 / 1، فيما تعادل غرناطة 1 / 1 مع ضيفه ليفانتي.









ارتفع رصيد سوسييداد، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 17 نقطة ليقفز إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.









في المقابل، تجمد رصيد سلتا فيجو، الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة في البطولة، عند ست نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).









تقدم الفريق الباسكي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، أحرزهما ديفيد سيلفا وميكيل أويارزابال في الدقيقتين 24 و34.









وفي الشوط الثاني، أضاف ويليان خوزيه الهدف الثالث في الدقيقة 54، لكن ياجو أسباس قلص الفارق، بإحرازه هدف سلتا فيجو الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.









وعاد ويليان خوزيه لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف الرابع لسوسييداد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81، فيما أنهى سلتا فيجو اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوسيه فونتان في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.









من جانبه، استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه إلتشي في وقت سابق اليوم.









وارتفع رص يد بيتيس إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إلتشي، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند عشر نقاط في المركز العاشر، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.





افتتح بيتيس التسجيل بهدف مبكر عن طريق أنتونيو سانابريا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله كريستيان تيو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و56، وتكفل جوسان بوماريس بتسجيل هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة 60.





وخيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء غرناطة مع ضيفه ليفانتي.





وارتفع رصيد غرناطة إلى 14 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ليفانتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).





تقدم غرناطة بهدف سريع عن طريق نجمه الفنزويلي داروين ماتشيس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضطر الفريق الأندلسي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ماكسيم جونالونز في الدقيقة 16.





واستغل ليفانتي النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز البرتغالي روبن فيزو هدف التعادل في الدقيقة 31.

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