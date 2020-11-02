بفستان يشبه فستان رانيا يوسف الشفاف.. سيرين عبد النور تثير الحدل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة من أحدث جلسات تصوير لها بفستان أسود مثير وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبد النور" في الصورة بفستان يشبه فستان رانيا يوسف في مهرجان الجونة لعام 2019 وهو الفستان الذي ارتدته ابنتها في مهرجام الجونة لعام 2020 والذي آثار جدلا كبيرا.

وكتبت سيرين عبد النور تعليقا على الصورة قائله "الفستان أسود والقلب أبيض".


يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور هو مسلسل "دانتيل" والذي عرض حصريًا على "شاهد VIP".
بفستان يشبه فستان رانيا يوسف الشفاف.. سيرين عبد النور تثير الحدل
بفستان يشبه فستان رانيا يوسف الشفاف.. سيرين عبد النور تثير الحدل
بفستان يشبه فستان رانيا يوسف الشفاف.. سيرين عبد النور تثير الحدل
بفستان يشبه فستان رانيا يوسف الشفاف.. سيرين عبد النور تثير الحدل

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