وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأكثر إصابة بالكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم ملاحظة زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وهى زيادة ليست كبيرة، وكانت متوقعة، لافتة إلى أنه لا يوجد قلق من الاماكن المفتوحة في نقل العدوى، ولكن الخوف من الأماكن المغلقة.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الزيادة في آخر أسبوعين طفيفة ومتوقع أن تزيد الفترة المقبلة، منوهة بأن الزيادات تقع في القاهرة والأسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة، وهى المحافظات الحضرية.



