أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-11-2020.. سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات نوفمبر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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في أول تعاملات شهر نوفمبر استقرت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب حركة المعدن الأصفر فى ظل استمرار حالة التذبذب بسعر المعدن الأصفر، مع وجود حالة تراجع فى مبيعات الذهب بالصاغة مع بداية العام الدراسى الجديد.

أسعار الذهب في مصر

حقق سعر الجرام "عيار 18 "نحو 706 جنيها.

 و سجل سعر جرام عيار 24  حوالي  942 جنيهًا.

وسجل عيار جرام 21 حوالي 824 جنيها.

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6592 جنيهًا


وسجل سعر الأوقية يوم الجمعة 1879 دولار بارتفاع قدره 11.15دولار . 

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