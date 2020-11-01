الأردن: فرض حظر شامل بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عن فرض حظر تجول شامل في البلاد، فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الـ10 من شهر نوفمبر الجاري.

 

وقال الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن فرض الحظر الشامل سيبدأ بعد ساعة من صدور نتائج الانتخابات النيابية ولمدة 4 أيام، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر.

 

وقررت الحكومة أيضا تمديد فترة الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الـ9 مساء للمؤسسات والـ10 ليلا للأفراد وحتى الـ6 صباحا.

 

كما تقرر إغلاق المسابح ونوادي اللياقة ومدن الترفيه والتسلية اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر.

 

وحتى مساء الأحد، سجلت المملكة أكثر من 75 ألف إصابة و866 حالة وفاة، معظمها كان في الشهرين الأخيرين.

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