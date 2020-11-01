التأمين يتعاقد مع ثنائي اتحاد الشرطة لمدة موسمين

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نجح نادي مصر للتأمين، أحدى أندية المجموعة السادسة بالقسم الثالث، في التعاقد مع ثنائي الشرطة عمرو حسين ظهير أيسر الشرطة والشمس السابق، واسلام محمد (سيكا) نجم خط وسط الشرطة والشمس السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. في إطار تدعيمات الفريق استعدادا للموسم الجديد المقرر بداياته فى نهاية الشهر الجاري.



حضر التوقيع كلا من عمرو عبده المدير الفني للفريق، وراشد عبد القادر مدير الكرة، ويحيي لاشين وكيل اللاعبان.



ويذكر إن التأمين سبق وتعاقد مع الحارس خالد الحناوي حارس ألماظة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.



وأنهى التأمين الموسم الماضي محتلا المركز الثالث برصيد 50 نقطة بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث.