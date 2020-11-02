تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة "طفل المرور"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة "طفل المرور"، قائلا: "الفيديو ده كان ممكن يعدي، بس في عقدة عند المصريين اسمها هو ابن مين في مصر.. الناس اللي على راسها ريشة"، مشيرا إلى أن هذه المسألة قامت من أجلها ثورات في مصر. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم إلقاء القبض على الطفل في ساعات قليلة، معلقا: "الداخلية جابت الواد من قفاه"، والنيابة قامت بالتحقيق مع الطفل، مضيفا: "مفيش حد فوق القانون، محدش طرمخ على الواقعة".

وأضاف، "الواد مش متربي.. الواد ده بره يدخل معسكرات شبه معسكرات الجيش يتربى، صانع القانون في مصر لازم يبحث الواد يتظبط إزاي.. اللي مربتهوش الأيام والليالي تربيه معسكرات الضبط، يتحلق شعره، ويمنع عنه الموبايل.. نكسر نفسه والعنجهية اللي هو فيها دي"، متسائلا: "من الذي سرب هذا الفيديو.. هؤلاء يتباهون بما فعلوه"

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.

وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

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