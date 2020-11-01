كفرالشيخ تستضيف المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته الـ 19

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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يشهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ،عقد فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته التاسعة عشر خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر القادم، ويحمل عنوان "نحو ثقافة جماهيرية فاعلة" دورة الأديب أحمد ماضي"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،يرأس المؤتمر الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وأمين عام المؤتمر الدكتور أكرم عقل، رئيس نادي دسوق، بحضور كوكبة من أدباء وشعراء محافظات الإقليم والقيادات الثقافية والتنفيذية.

أكدت الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام ثقافة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على انعقاد المؤتمر بالمركز الثقافي،مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر تبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر في الثانية عشر ظهرًا بافتتاح معرض الفن التشكيلي والجوبلان بجانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، يعقبه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وتتضمن السلام الوطني والكلمات الترحيبية.

وتتضمن كلمة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وأحمد عواض،رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،وأشرف أبو جليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي،ثم تسليم الدروع التذكارية للأدباء المكرمين، "رضا البهات،عبدالعزيز حسن إسماعيل،الراحل ممدوح المتولي".


وأضافت بشرى،ويتضمن اليوم الأول للمؤتمر بالجلسة البحثية الأولى في الواحدة والنصف بعنوان "الإبداع والجمهور آليات الاتصال والانفصال" للباحثين الدكتور أيمن تعيلب، والدكتور رامى هلال، تدير الجلسة رشا الفوال، يليها في الخامسة مساء الجلسة البحثية الثانية بعنوان "مناهج التعليم بين التلقين والابداع" مع الباحثين الدكتور عبده كساب، والدكتورة إيناس الهياتمى، ويدير الجلسة أيمن عباس، وفي التاسعة يقام فعاليتين بالتوازي الأولى أمسية قصصية يديرها سمير الفيل، والثانية أمسية شعرية يديرها مصطفى مقلد، ويختتم اليوم بلقاء فني في التاسعة مساء.

أما فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر تبدأ في العاشرة صباحا بالجلسة البحثية الثالثة"الجانب التطبيقي" يشارك فيها الباحثون علاء عيسى، حلمى ياسين، صلاح مصباح، مصطفى ابو هلال ويديرها هيثم منتصر، ثم تبدأ الجلسة البحثية الرابعة في الثانية عشرة ظهرا بعنوان "جلسة السرد" مع الباحثين الدكتور أحمد الحسيني، والدكتور صادق النجار، وفاتن شوقى، تديرها منى عبدالباقي، يليها في الخامسة مساء مائدة مستديرة بعنوان "الثقافة بين الواقع الإبداعي وتفاعل الجمهور" إدارة الدكتور محمود سعيد وذلك بالتوازي مع مائدة مستديرة عن مناقشة الإنتاج الإبداعي للكاتب أحمد ماضى يديرها الدكتور السعيد الطنطاوي، ويختتم اليوم الثاني بأمسية شعرية في السابعة مساء ويديرها صلاح بدران.

أما فعاليات اليوم الثالث، الجلسة البحثية الخامسة بعنوان "الإمكانات الثقافية المؤسسية بين الاستثمار والإهدار" في العاشرة صباحا ويشارك فيها هشام الخميسي وتديرها عزيزة الشراكي، ويعقبها جلسة الشهادات ويديرها أكرم عقل، وتختتم الفعاليات في الثانية عشرة ظهرا بإعلان توصيات المؤتمر.

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