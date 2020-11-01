الزمالك يخطط لضم ثنائي المصري في صفقة تبادلية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يسعى لضم ثنائي نادي المصري البورسعيدي في صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات.


ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن مسؤولي الزمالك يريدون التعاقد مع كريم العراقي، وإيزي إيميكا، نجمي المصري، بدءاً من الموسم الجديد.


وأكدت، أن الزمالك عرض الاستغناء عن خدمات الثلاثي، محمد عبد السلام ومحمد عنتر وأحمد رفعت نهائياً.


وقرر أحمد رفعت، نجم الزمالك، الانتقال بشكل نهائي للمصري، حيث رفض مبدأ الإعارات مرة أخرى.


وكان من المفترض إدراج الإيفواري رزاق سيسيه ضمن الصفقة، إلا أن اللاعب فضل البقاء مع الإتحاد السكندري.

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