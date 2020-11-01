محمود عبد المنعم.."كهروب ملك القلوب"

رغم كثرة الدراسات لم يتفق العلماء على تعريف ما هي "الكاريزما"، هل يتعلق الأمر بما ينجزه الفرد من إنجازات، لا، كثيرون أصحاب إنجازات ولا يعرفهم أحد، هل هي موهبة ربانية يمنحها الخالق لعباده؟ لم يستطيعوا تأكيد تلك النظرية، هل هو أسلوب العمل فقط؟ لا فهناك جزء يتعلق بالشخصية، أن تكون شخصية كاريزمية يعني أن تكون أنت اولًا ثم ما تفعله، يحبك الناس أو يخشونك أو حتى يكرهونك، لا يهم ، المهم أنك لست كغيرك ولن يكون حضورك باهت ولن تمر مرور الكرام.

وفي تلك المنطقة تحديدًا يمكننا وضع لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا"، هو لاعب صاحب كاريزما خاصة لا تتعلق بالإنجازات أو الأهداف بل به، أينما حل كان هناك جدل حوله، ودائمًا هناك مؤيدين معارضين لما يفعله وبالطبع هناك من يراه مظلومًا وآخر ظالمًا.

مسيرة "كهربا" المولود في 13 إبريل 1994، تؤكد ذلك ايضًا، فالولد الصغير الذي بدأ لعبه في كرة القدم من خلال النادي الأهلي لم يكن كغيره من زملائه في فريق الشباب بالنادي، صحيح إنه سجل 36 هدف في 20 مباراة مع فريقه في سن الخامسة عشر، لكنه تميز بالسرعة والطاقة التي تجعله يتوهج أينما حل، ولم يكن ينقصه سوى لقب أهداه له مدرب الشباب بالأهلي الكابتن بدر رجب ومن هنا امتزجت الأسطورة بالحقيقة وبات "كهربا" قادر أن يكهرب قلوب محبيه، وبتياره يدفع معارضيه، وبوجوده اصلًا " يقلق" الجميع.

لكن هذا القلق لم يستقر في الدوري المصري كثيرًا في البداية، فبعد انضمام " كهربا" إلى إنبي في 2011 وظهوره لأول مرة كلاعب في الدوري المصري الممتاز لم يخض سوى مباريات قليلة لتنهال عليه عروض الاحتراف وكانت البداية مع " لوزيرن" السويسري الذي لعب فيه فترة من الوقت وأثبت نفسه في الفريق الأول إلا إنه انتقل من هذا النادي بعد فترة قصيرة بسبب عدم تفاهمه مع المدير الفني للنادي السويسري.

ولأن بلاد الشوكلاتة أحبت ابن الأهلي لعب بعدها "كهربا" مع نادي " جراسهوبر زيورخ" في 2014 مقابل مليون يورو وبالفعل لعب كهربا للنادي السويسري وخاض مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وكلاعب ينتمي لبرج الحمل الذي يعرف أن القيادة طبع متأصل بيه وأن الإيجابية هي طريق النجاح لم يرضى أن يجلس على دكة البدلاء كثيرًا قائلًا لنفسه" أنا لن أجلس على مقاعد البدلاء في أوروبا أكثر من ذلك عمري 20 عامًا، أريد أن ألعب".

بهذا القرار عاد "كهربا" إلى " إنبي" وبعد فترة قصيرة انتقل إلى نادي الزمالك في عقد لمدة 5 سنوات لكن بعد فترة قصيرة أنضم لفريق الاتحاد السعودي ليحقق نجاح آخر ويصبح أول لاعب مصري يسجل هاتريك في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وبعد فترة إعارة ومشادات مع نادي الزمالك انتقل "كهربا" إلى النادي الأهلي، بيته الأساسي الذي نشأ فيه ليفوز مع "الأحمر" بالدوري رقم 42

وفي كل محطاته السابقة كان "كهربا" مثار جدل إما بطرق احتفاله بالأهداف والتي تحمل دومًا إشارات " غيظ" للمنافسين، أو من خلال ردوده العصبية في بعض الأحيان بجانب حبه لـ"القلش" على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهي كل أجزاء من شخصية "كهربا" كلاعب في الأساس.

بالنسبة للجماهير الأهلاوية فإن "كهروب هو ملك القلوب" ليس فقط لأن انتقاله من الزمالك للأهلي صفعة للأبيض كما هو المتعارف عليه في لغة كرة القدم ولكن لأنه منذ اليوم الأول أعلن ولائه كامل للقميص الأهلاوي وانضم إلى صفوف الجماهير في تنافس حاد مع كل ما هو أبيض.