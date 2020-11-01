أمطار متوسطة وإغلاق للصحراوي الشرقي بسبب تقلبات الطقس ببني سويف

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار، بين متوسطة وغزيرة، وإغلاق الطريق الصحراوى الشرقى "الكريمات" بسبب الأمطار الغزيزة منعا لوقوع أى حوادث مرورية.

وفي شرق النيل ببني سويف وبخاصة قرية سنور شهدت سقوط امطار غزيرة، بينما شهدت مدينة بني سويف وببا سقوط امطار متوسطة، في حين لم تشهد عدة مناطق اي امطار، ولم تؤثر الأمطار على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، إضافة إلى تساقط أمطار متوسطة مصحوبة بالبرق والرعد والرياح الخفيفة، بعددًا من القرى والمراكز بالمحافظة.

وفى سياق متصل تفقد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الحملة المركزية للتأكد من كفاءة وجاهزية السيارات والمعدات إستعدادا لموسم الشتاء وتحسبا لسقوط أمطار.

وكانت محافظة بني سويف قد أتمت استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، والتأكد من جاهزية استقبال أية سيول محتملة أوأمطار، ومراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة، ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من" الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري، والتضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية".

وشدد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم استقرار الحالة الجوية".

ووجه غنيم بمراجعة جميع مخرات السيول لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة، حيث تم تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق بين الري وشركة المياه للمرور على أعمال التطهير والمراجعة اولا باول.

وتمتلك محافظة بني سويف 7 مخرات للسيول، منها 6 مخرات في مراكز: بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي: مخر سنور بطول 3000 متر،وبياض العرب بطول 2000متر، ومخر وادي غراب بطول 3000 متر، ومخر وادي فقيرة "سد ركامي"، ومخر غياضة الشرقية بطول 1050متر، ومخر أبوصالح 1320متر، والتي تصب جميعها في نهر النيل، بخلاف مخر سيل طما فيوم بطول 600متر، والذي يصب في بحر يوسف.

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