اجتماع خاص بين وزير الرياضة ومترجم موسيماني

تلقى الدكتور عمرو محب مترجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورئيس الاتحادين الدولي والمصري للدودج دعوة من الكونفدرالية الأفريقية "الأوكسا" لحضور الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي سيقيمه رؤوساء الاتحادات الأفريقية يوم ٤ نوفمبر الجاري لمناقشة عددًا الملفات الهامة.









وتلقى محب دعوة لحضور الاجتماع المقرر له يوم الأربعاء المقبل، وذلك بصفته رئيسًا للاتحادين المصري والأفريقي للدودج.













وسيتم مناقشة عددًا من الملفات الهامة خلال هذا الاجتماع أبرزها الاستعدادات الجارية للمشاركة في البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تفرضها مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية التي بدأت تضرب العديد من البلدان خاصة الافريقية والعربية المجاورة وكيفية التنسيق لتفادي مثل هذه الأضرار.









ويعمل الدكتور عمرو محب محاضرًا بالاتحاد الدولي بجانب إشرافه على دبلومة الفيفا في الإدارة الرياضية بمصر.





والجدير بالذكر أن محب عمل مترجمًا للعديد من المدربين في الأهلي أمثال باتريس كارتيرون، ورينيه فايلر وحاليا مع بيتسو موسيماني، حيث يجيد أكثر من لغة كالفرنسية والإنجليزية.





من جانبه، عبر الدكتور عمرو محب عن سعادته بالدعوة التي تلقاها من الأوكسا لحضور اجتماع وزير الشباب والرياضة خاصة وأنها تأتي في فترة تقوم فيها الدولة بمواجهة كافة التحديات للحفاظ على استمرار النشاط الرياضي الذي يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية مشدداً على أن مصر من المقرر أن تستضيف بطولة العالم المقبلة للدودج بول والتي تم تأجيلها العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وأضاف محب بأن هناك تقدم كبير في الرياضة المصرية في ظل وضوح عدد من الرؤى ورغبة الدولة في دخول جميع الألعاب عالم الاحتراف.