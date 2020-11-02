وكيل الصحة بالشرقية يكشف تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالشارع

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة في أحد شوارع المحافظة.

وقال "مسعود" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد: "تم إيداع الطفل في أحد مستشفيات الحسينية، وحالته الآن مستقرة ولا يوجد به أي إصابات خطيرة".

وأضاف "أن الطفل حديث الولادة، وترك في الشارع من ثلاث إلى أربع ساعات قبل أن تعثر عليه أحد السيدات وتقوم بتسليمه لمستشفى الحسينية التي تولت تقديم الرعاية الصحية للطفل وإيداعه في الحضانة بعد لدغه من النمل نتيجة تواجه على الأرض هذه الفترة ومازال تحت الملاحظة، ولكن حالته مستقرة".

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