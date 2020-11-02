وكيل الصحة بالشرقية يكشف تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالشارع

كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة في أحد شوارع المحافظة.





وقال "مسعود" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد: "تم إيداع الطفل في أحد مستشفيات الحسينية، وحالته الآن مستقرة ولا يوجد به أي إصابات خطيرة".



